«African Spirit» in Illnau-Effretikon

Sprechgesang mit Harfenmusik

Für das Highlight des Abends sorgte der Kurator gleich selbst. Dies mit einer äusserst speziellen Form von Unterhaltung. Madzima schreibt lyrische Texte, also eine Form Sprechgesang oder Rap, die er in Begleitung von Harfenmusik vorträgt. Seine lockere Art und Ausstrahlung sind ihm dabei besonders dienlich.

Insgesamt waren es sieben Texte aus seinem Poesieband «Lyricalspark», die er als Inspiration, Motivation und Ode an das Leben bezeichnet. «Kann hier überhaupt jemand Englisch?», meinte er scherzhaft. Dann stellte Madzima die Kraft seiner Stimme vor.

«Causing a shock when I make my strike, just like a shark when I take my bite

From the depths of the deep to the broad day light, I’m practicing to get my timing right.»

«Time is an Illusion, I’m a Illusion, yes, we are….

Step out of your head, Step in to your heart.»