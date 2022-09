Ohne Strom kein Chilbivergnügen

In den Sommermonaten sei der Stromverbrauch geringer als in der Zeit, in welcher die Tage kürzer werden. Dass ihm der Strom einmal ausgehen könnte, glaubt er nicht, mit höheren Preisen sei hingegen zu rechnen. «Im Moment empfinde ich all diese Diskussionen aber eher mühsam», hält Rodel fest und erinnert sich an all die Einschränkungen während der Corona-Pandemie.



Er fürchte sich auch nicht davor, sollte ihm für das Betreiben seiner Bahn mal der Strom «abgestellt» werden. «Dann nehme ich meinen grossen Generator mit und versorge die Bahn so mit Energie», gibt er sich kämpferisch.

Im Stromverbrauch sparsamer ist die Bahn «Der Wurm». Vernon Bakker, der gebürtige Holländer, betreibt diese Achterbahn und betont, dass nur an einer Stelle, nämlich dort, wo die Bahn von einer Kette einige Meter auf ein höheres Level gezogen werden muss, Energie benötigt werde. «Danach fährt die Bahn ohne Antrieb, Sensoren steuern dann das Tempo», erklärt Bakker. Er weist auch auf die energiesparenden LED-Beleuchtungen hin.

Chilbiverzicht? Nur ungern

Yvonne aus Schlieren, Viviana aus Dübendorf und Lavinia aus Ottikon schlendern durch die Stände. Sie tragen alle eine Kopfbedeckung, die sie an der Chilbi erworben haben. Im Armhalten Plüschtiere und einen Schlüsselanhänger, die sie beim Schiessen gewonnen haben.