Eine Olympiade zum Jubiläum in Turbenthal

Diesen Samstag feierte die Guggenmusik Turtalia ihr 50-jähriges Jubiläum. Um allen zu zeigen, dass sie trotz fortgeschrittenem Alter keinesfalls eingerostet sind, veranstalteten die Gugger und Guggerinen von der Turtalia eine ausgefallene Plauscholympiade in Turbenthal.



17 Teams, bestehend aus Dorfvereinen, Sponsoren und befreundeten Guggen aus der Umgebung, waren am Start beim Probelokal an der St. Gallerstrasse. Beim Postenlauf quer durch Turbenthal ging es um Geschicklichkeit, Kraft, Wissen, Kreativität und vor allem um den Spass miteinander.



Nach Eintreffen der letzten Gruppe im Ziel wurde das Team mit den meisten Punkten zum Sieger gekürt und das beste Kostüm wurde prämiert. Die Gewinner und Gewinnerinnen feierte man im Anschluss in der Guggerbar eingehend und gründlich.

André Gutzwiler