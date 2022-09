Deutlich spürbares Erdbeben im Oberland

In der Nähe von Mulhouse in Frankreich hat am Samstagabend kurz vor 18 Uhr die Erde mit einer Stärke von etwa 4,7 gebebt. Es war gemäss ETH Zürich «verbreitet spürbar» – wohl auch in der gesamten Schweiz.



Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich registrierte das Beben um 17.58 Uhr ungefähr zwölf Kilometer südöstlich von Mulhouse, wie dieser in einer ersten Meldung schrieb. «Leichte bis mittlere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums möglich.»