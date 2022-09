Die Bevölkerung feierte den Männerchor Neubrunn

Drei Tage lang waren die Menschen in Neubrunn in Feierlaune. Weit über 1000 Menschen gingen in dieser Zeit im Festzelt ein und aus und begingen den Geburtstag des Männchors.

«Ich bin voll und ganz zufrieden», sagte Präsident Roland Bosshard am Ende des Festmarathons am Sonntagmittag. Der ökumenische Gottesdienst war gerade zu Ende gegangen.