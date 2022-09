Ein Stück lebendige Geschichte am Pfäffikersee

Für die Realisierung dieses Lehrpfades beauftragte der Kanton Zürich die Archäologin und Geologin Helena Wehren. Seit dem Sommer 2020 ist sie mit Gabriela Flüeler (Verein UNESCO-Welterbe Pfahlbauten und Museumsverein Wetzikon) für die Konzipierung und die Durchführung verantwortlich.

«Die Grundidee hinter diesem Weg ist, der Bevölkerung ihr eigenes Kulturerbe näher zu bringen», resümiert Wehren. Der Pfäffikersee biete sich aus mehreren Gründen als Standort an: «Dieser sehr attraktive Weg weist eine ideale Laufdistanz auf und ist gut erschlossen», erklärt sie, «diese Gegend zieht ohnehin viele Besucherinnen und Besucher an, die wir so informieren können, was in unserem Boden alles für Schätze schlummern».

Das erklärte Ziel sei, regional aufzuklären und voraussichtlich würden nur spezifisch Interessierte als zusätzliches, überregionales Publikum angezogen.

Es bestünden diverse Ideen zu einem Ausbau in der Zukunft, sicher brauche es eine Broschüre um Menschen ohne Smartphone einen Zugang zu den Inhalten der Homepage «www.pfahlbauweg.ch» zu ermöglichen, damit der Anforderung eines barrierefreien Angebotes für Alle entsprochen werden könnte. Es bestünde auch eine Idee, eine Weiterführung des Weges bis zum Zürichsee zu realisieren.