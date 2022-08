Wenn ein Lernender bereits ein ganzes Bauprojekt mitverantwortet

Wie bei jedem Bau tauchten auch bei diesem Projekt für Cassis unerwartete Probleme auf: «Die alten Pläne des Gebäudes stimmten nicht mit dem gebauten Haus überein». Eine Konsequenz war, dass die Fenster nicht problemlos ersetzt werden konnten. Doch auch diese Herausforderung konnte der baldige Lehrabgänger mit einer guten Vorplanung und Koordination meistern.

Zudem seien zu einem späteren Zeitpunkt die bestellten Natursteine zerbrochen. «Solche Unfälle passieren, und die neue Lieferung verzögerte den Bau einmal mehr», berichtet Cassis. Die geplante Umbauzeit von sieben Monaten konnte trotzdem eingehalten werden.

Durch die Kampagne habe er viel Neues gelernt und einen tieferen Einblick in die Praxis bekommen. Rückblickend war es für den Hochbauzeichner eine wertvolle Erfahrung.: «Weil ich von Anfang an beim Projekt dabei war und in alle Angelegenheiten eingebunden wurde, habe ich den ganzen Bauprozess miterlebt. Das hat mich beruflich weitergebracht».

Auch in Zukunft möchte sich Joël Cassis den technischen Berufen widmen. Ihn interessiert eine Weiterbildung in der Maschinentechnik oder ein Studium im Bereich Verkehrssysteme.