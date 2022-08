So werden im Kanton Zürich junge Talente gefördert

Seit 2016 haben Lehrbetriebe, die ihre talentierten Lernenden fördern möchten, die Möglichkeit, vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt finanzielle Unterstützung zu erhalten. Diese Fördergelder werden aus dem Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich bezogen.

2017 wurde im Rahmen einer sogenannten Denkwerkstatt mit verschiedenen Lehrbetrieben, Vertretenden von Berufsverbänden sowie dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt die Sensibilisierungskampagne Talentförderung Plus ins Leben gerufen.

Das Ziel dieser Kampagne: Betriebe, Berufsverbände und Berufsfachschulen zu motivieren, sich für eine Förderung von begabten Lernenden zu engagieren. Diese Förderung kann ganz unterschiedlich aussehen. Da jeder Betrieb unterschiedlich, gibt es nicht das Förderprogramm per se. Jede Firma kann ihr Förderprogramm selbst gestalten.

Förderprojekte und Austauschaktivitäten

Die Talentförderung Plus ist in drei Bereiche gegliedert. Zum einen gibt es firmeninterne Förderprojekte. Zum Beispiel übernahm der Hochbauzeichner Joël Cassis im dritten Lehrjahr die Leitung eines Bauprojektes. So erfuhr der Jugendliche, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen und trainierte seine Selbstständigkeit.