«Ich konnte für ein paar Tage für Skitests nach Sölden fahren»

Eigentlich wollte er am Anfang beruflich in eine ganz andere Richtung, erzählt der Hittnauer. Zuerst wollte er Landschaftsgärtner werden. «Da ich jedoch privat verschiedene Sportarten betreibe, sei es Schneesport, Tennis oder Fussball, kam mir die Idee, mein Hobby zum Beruf zu machen», so Buchs

Auf diese Weise ist er beim Sport Trend Shop gelandet. Ihm habe während der Lehre besonders die Abwechslung gefallen. Man wechsle immer wieder die Abteilung und könne so sein Wissen stetig erweitern. «Besonders Spass macht mir die Arbeit dann, wenn ich bei den Kunden dieselbe Sportbegeisterung spüre, wie bei mir selber», sagt der Lehrabgänger.

Sportarten im Selbsttest

Da das Angebot des Sportartikelhändlers ziemlich gross ist, werden die Lernenden im Rahmen der Talentförderung Plus oft geschult und weitergebildet. «Wir haben viele Theorieschulungen zu unserem Sortiment oder neuen Produkten erhalten», erklärt Buchs. Zudem seien auch praxisbezogene Weiterbildungen Teil der Ausbildung beim Sport Trend Shop.