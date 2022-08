Die ZOM lockte schon am ersten Tag viele Zuschauer an

Volles Rohr: The 2nd Trail rockten an der Eröffnung.

Die Geschäftsführerin der ZOM Event GmbH, Simone Pauchard, zählte auf, was es an der ZOM alles gibt.

ZOM Eröffnung 31.8.2022

So sah es nicht nur am Eröffnungsapéro aus, auch sonst war die ZOM bereits am ersten Tag gut besucht.

Seraina Boner