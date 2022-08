Gelöste Stimmung an Zeller Chilbi

An der ersten Zeller-Chilbi nach der Pandemie, die am Wochenende stattfand, war das Interesse gross. Ein Stand reihte sich an den nächsten entlang der Langenhardstrasse.

Rund um den Dorfplatz präsentierten 15 Marktstände ihre kreativen Arbeiten. Klingende Namen wie «Evis Hobbywelt», «Gschänk-Atelier» oder «Kreatives aus Ton» luden die Vorbeischlendernden zum Verweilen ein. «An meinem Stand habe ich alles selbst hergestellt», versicherte Esther Carlino von Dekorzauber.