Gerangel um die Baumstümpfe

Stotzig, gar steil abfallend, durchsetzt mit kleinen Felspartien und vielen Baumstümpfen: Das Terrain in der Burghalden ob Steg ist für die Kaschmirziegen ideal. Und was etwa in Marokko eine Touristenattraktion ist, geschieht hier so ganz nebenbei. Die Geissen klettern auf Bäume, um an begehrtes Grün zu kommen.