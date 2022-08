Der Männerchor Neubrunn ist 100 Jahre alt und kein bisschen müde

Es war am 13. November 1920, als im Neubrunner Schulhaus 27 Männer den Männerchor gründeten. Bereits eine Woche zuvor hatte man eine konstituierende Versammlung einberufen, Emil Jansen zum Präsidenten und die übrigen Mitglieder vom Vorstand gewählt.

Erster Dirigent wurde Willi Egli, der damalige Lehrer im Neubrunnertal. Wenn nun der Chor erst in diesem Jahr seinen hohen Geburtstag feiert, so ist das darauf zurückführen, dass in den beiden Kriegsjahren 1940 und 1941 die Vereinstätigkeit ruhte.