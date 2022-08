Meret Schneider beim Hühnerbauern

Peter hat Schneider in seinen Stall mit 18’000 Hühnern nach Wiesendangen eingeladen – und sie ist tatsächlich gekommen. Der Bauer kennt die Nationalrätin nicht persönlich, bloss aus der Zeitung, sagt er.



Eine Kürzestzusammenfassung: Schneider ist Veganerin und fliegt nicht. Sie pflegt für die Grünen die Themen Ernährung und Landwirtschaft, ziemlich erfolgreich. In diesen Tagen kommt alles zusammen. Schneider will die Massentierhaltung in der Schweiz mit einer Volksinitiative abschaffen.