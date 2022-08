Was man über die «Needle-Spiking»-Angriffe weiss – und was nicht

Nach den «Needle-Spiking»-Angriffen an der Street Parade sucht die Öffentlichkeit Antworten auf ein Phänomen, das nicht neu, aber in Zürich erstmals an einem Grossanlass aufgetreten ist. Das Phänomen wird bereits europaweit beobachtet, bisher fehlen der Polizei aber belastbare Beweise.

Das ist gesichert

Was man über die Zürcher Vorfälle bis jetzt gesichert weiss, ist Folgendes: