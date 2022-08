Ein Sommertag in Sternenberg von Kathrin Fischbacher

Die Gedanken schweben davon und durch die sonnendurchwirkten Blätter des Baumes träumt der Blick Richtung Sternsberg. Wie mag es wohl ausgesehen habe, das gemauerte Haus der Herren von Sternsberg? Reich soll er gewesen sein, sehr reich, mitten in dieser armen Bergbauerngegend. Man erzählt, dass ein geheimer Gang das Gemäuer mit der Burg Altlandenberg in Bauma verbunden haben soll. Als Fluchtmöglichkeit in Notfällen? Zudem ergaben sich da genügend heimliche Winkel, in denen sich Gold und Schätze verbergen liessen.

Eine solche Höhle soll tief im Inneren des Hagheerenlochs versteckt gewesen sein, abgesichert durch ein schweres, eisernes Tor, um dessen Ketten und Schlösser sich eine grosse, ungeheuerliche Schlange gewunden hatte. Dahinter sorgte noch ein fürchterlicher Drache, dass niemand sich an diesem Schatz vergreifen konnte.

Das Hagheerenloch ist auch heute noch begehbar, ein herrlicher Platz, mit Bänken und einer Feuerstelle gemütlich gemacht. Ich weiss, wenn ich im Inneren der Höhle mit meiner Taschenlampe umherzünde, kann ich an einigen Stellen noch Teile des Schatzes funkeln sehen.