Eine 50-jährige Tradition auf dem Zeltplatz Aeschbach

Die Sonne glitzert im Wasser. Ein Floss schaukelt unter den Wellen, die Sitzbank am Ufer ist noch unbesetzt. Daneben steht ein Plastikeimer – Kinder scheinen am Vorabend damit gespielt zu haben. Gefühlt befindet man sich in einer kleinen Bucht irgendwo am Mittelmeer, tatsächlich ist dies aber der Ausblick vom Naturfreunde Zeltplatz Aschbach in Maur auf den Greifensee.