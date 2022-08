«Ich kann sehr wohl unterscheiden, ob ein Mann uriniert oder onaniert»

Dass zwei junge Frauen an der Thur bei Andelfingen von Blüttlern dumm angemacht und belästigt worden sind, scheint kein Einzelfall zu sein. Eine Winterthurerin, die anonym bleiben will, berichtet von verstörenden Vorfällen an der Töss.

Örtlich geht es um den Töss-Abschnitt zwischen Brunibrücke und Kyburgbrücke – genauer möchte Sophie Matter (Name geändert) ihren Lieblingsplatz nicht beschreiben. Sie will verhindern, dass weitere ungebetene Gäste die Gegend aufsuchen.