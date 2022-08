FC Wetzikon feiert Jubiläum mit grossem Musik-Event

Gerade erst stürmte die Stubete Gäng mit ihrem neuen Album «Hoodie Gääggeler» auf Platz 1 der Schweizer Albumcharts. Und am 27. August stürmt die Party-Band mit ihren Ohrwürmern die Bühne in der Eishalle Wetzikon. Nicht nur für die Mitglieder eines der ältesten Vereine im Zürcher Oberland steht damit nochmals ein Highlight zum 100-Jahr-Jubiläum an.

Denn die Stubete Gäng kommt nicht alleine in die Region. Der FC Wetzikon lässt sich in seinem Jubiläumsjahr nicht lumpen. Nach dem Fussball-Event im Sommer inklusive Prominentenmatch und Plauschturnier sowie dem Geburtstagsfest Anfang August folgt zum Abschluss der Feierlichkeiten der Musik-Event am 27. August.



Für die Konzerte in der Eishalle Wetzikon hat der Verein ein abwechslungsreiches Line-up zusammengestellt. Den Auftakt macht Marc Amacher. Der Berner Blues-Sänger und Gitarrist war 2016 Finalist bei der Gesangsshow «The Voice of Germany». Heute bringt er mit seiner rauchigen Stimme und energiegeladenem Blues-Rock die Bühnen zum Beben.