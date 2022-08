Vermisster Mann tot im Greifensee aufgefunden

Am Montagmorgen ist ein Mann im Greifensee (Gemeindegebiet Greifensee) tot aufgefunden worden. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Der Mann wurde seit vergangenem Samstag ab seinem Wohnort in Wallisellen vermisst. Laut einer vorgängigen Mitteilung der Kapo habe er am besagten Tag gegen 11 Uhr seine Wohnung verlassen und beabsichtigt, für einen Spitalbesuch nach Uster zu fahren. Im Spital kam er jedoch nie an.

Die genaue Todesursache ist zurzeit nicht geklärt. Diese wird durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland sowie dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich untersucht. Gemäss jetzigem Kenntnisstand der Kapo bestehen jedoch keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

(jeh)