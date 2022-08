Kein Kanton verliert so viele Firmen wie Zürich

Kein anderer Schweizer Kanton hat so viele Firmen verloren. Die meisten Zürcher Unternehmen (350) sind in den steuergünstigen Kanton Zug gezogen. Mario Bonato von der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Suisse sieht denn auch einen der Gründe für den Wegzug der Firmen bei zu hohen Steuern: Dass Zürich die zweithöchsten Gewinnsteuern der Schweiz verlange, sei für einen Wirtschaftskanton jedenfalls nicht akzeptabel, sagt er in der NZZ.

Die Crif-Analyse hat die Gründe dafür, dass die Firmen ihren Sitz verlegt haben, nicht erfasst. Die Steuern sind aber kaum die einzige Erklärung. So haben 210 Betriebe ihren Sitz in den Aargau verlegt. Hier liegt die Gewinnsteuer bei 17,42 Prozent, das ist ebenfalls über dem Schweizer Durchschnitt von 14,68 Prozent und nicht allzu weit hinter Zürich (19,65 Prozent).

Im schweizweiten Vergleich ist die Anzahl der Firmen im Kanton Wallis unter dem Strich am stärksten gewachsen (120 zusätzliche Firmen), und auch dieser Westschweizer Kanton erhebt mit 17,12 Prozent hohe Gewinnsteuern für Firmen.