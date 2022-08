Um 6.20 Uhr morgens war es in Vevey am Genfersee laut Meteoschweiz noch 24,4 Grad Grad warm.Sogar in St. Gallen waren es 20,3 Grad. Vereinzelt reichte es sogar für die wärmste Nacht seit Messbeginn, etwa am Flughafen Zürich-Kloten (21,9 Grad) oder in Schaffhausen (22 Grad).

An zahlreichen Messstationen im Mittelland fiel das Thermometer gegen Morgen jedoch knapp unter die 20 Grad-Marke. Richtig kühl war es mit 8,1 Grad am Schweizer Kältepol in La Brévine im Neuenburger Jura.

Für den Freitagabend prognostizierten die Wetterdienste nach einem schwül-heissen Tag mit 32 bis 34 Grad eine Abkühlung. Teils kräftige Gewitter bis ins Flachland hinaus sind angesagt.



Am Wochenende bringt eine Bisenlage dann deutlich kühlere Luft ins Land und mit der grossen Hitze dürfte es vorerst einmal vorbei sein.