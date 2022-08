Neuer Werkheim-Laden in Uster ab sofort geöffnet

An der Apothekerstrasse 8 öffnet heute Donnerstag das «Blickreich» seine Türen. Auf 140 m2 Ladenfläche finden Kundinnen und Kunden ausgewählte Secondhand-Mode für Erwachsene sowie handgefertigte Produkte, welche die Mitarbeitenden des Werkheim Uster in den verschiedenen Betrieben herstellen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum «Blickreich»-Einkaufserlebnis gehören auch Upcycling-Produkte, Produkte von Schweizer Herstellerinnen und Herstellern sowie eine Sitzlounge zum Verweilen.

Eröffnungsfest mit Modedesigner Julian Zigerli

Am Wochenende vom 9. und 10. September wird die Eröffnung des «Blickreich» mit einem Fest gefeiert. Der Anlass ist öffentlich und die Gäste sind «zum mitfeiern und mitgestalten eingeladen». Neben der Musik von Anthony Smyth wird am jenem Freitag der neue Blickreich-Shopper präsentiert – das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Julian Zigerli.

Der Zürcher Modedesigner hat seit elf Jahren ein eigenes Modelabel und war der erste Schweizer Modeschöpfer, der seine Designs an der «Milan Fashion Week» zeigen durfte. Fürs «Blickreich» spannte er mit dem Werkheim Uster zusammen und liess seinen Stil ins Design der grossen Einkaufstasche einfliessen. (erh)