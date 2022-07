Diese Bauwerke in der Region könnten bald ausgezeichnet werden

44,5 Millionen Franken kostete der Gefängnisneubau mit fünf Gebäuden im Weiler Ringwil, der vor zwei Jahren eröffnet wurde. In der kantonsrätlichen Debatte umstritten und von bürgerlicher Seite als Luxusbau bezichtigt, ist der Komplex mit seinen in rotweinfarbenen gehaltenen Fassadentönen von ringsherum sichtbar.

Im Kurztext der Preisverleiherin heisst es, für die Gebäude habe man eine Sprache gesucht, «die weder romantisierend ländlich noch zu nüchtern wirkte und auf den Ort Bezug nimmt». Und so sagte auch der Zürcher Regierungsrat und Baudirektor Martin Neukom (Grüne) bei der Schlüsselübergabe: «Von aussen sieht diese Anlage nicht wie ein Gefängnis aus.»

Geplant wurde der Bau vom Architekturbüro ARGE Loewensberg Gross Ghisleni, das in Rapperswil, St. Gallen, Zürich und Zug Standorte betreibt. Und ihre Arbeit scheint beim Voting gut anzukommen. Mit bis am Donnerstag 329 eingegangen Stimmen ist das Vollzugszentrum Bachtel überraschend der Spitzenreiter in der Region, vor dem Gesundheitszentrum Wald mit 288 Stimmen.

Giessenturm in Dübendorf