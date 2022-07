Kairo im Augenblick von Leto Meyle

In Kairo suchte Leto nach Gesichtern. (Bilder: Leto)

Zur Person

Der 1972 in Uster geborene Künstler Leto, mit bürgerlichem Namen Markus Meyle, gestaltete unter anderem das Nashorn am berühmten Nashorn-Kreisel in Uster. Aufgrund eines Stipendiums der Stadt Uster konnte er ein halbes Jahr in Kairo in einem Atelier arbeiten. Bekannt ist der Künstler vor allem für seine Feuerskulpturen. Seit 2008 ist er Dozent für fexperimentelles Bronzegiessen und Bildhauen mit der Motorsäge an der Scuola di Scultura in Peccia. (ahu)