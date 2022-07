Das Fällander Sorgenkind Pfaffhüsli ächzt im Endspurt

An der Geerenstrasse 2 in Pfaffhausen ist noch nicht viel los. Das passt Maria Ehlers nicht in den Kram. Die Frau, die im Vorstand der Genossenschaft Quartierladen Pfaffhausen ist, würde am liebsten schon mit dem Einrichten des «Pfaffhüslis» beginnen und schon bald erste Kunden im Geschäft empfangen. «Leider läuft noch nix», sagt Ehlers.