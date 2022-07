Oh Mann, war das eine heisse Nacht

Für eine Tropennacht hat es in der Nacht auf Freitag nicht mehr überall in der Schweiz gereicht. Nur die Romandie und das Tessin schafften es über 20 Grad. Die Deutschschweiz lag teils deutlich darunter.



Am wärmsten war es in Vevey VD am Genfersee mit 22,1 Grad. Um 07.40 Uhr zeigten die Messstationen des Wetterdienstes Meteonews auch in Lugano 21,6 Grad und in Locarno 21,1 Grad. In Neuenburg wurden 20,5 Grad gemessen.



Die wärmsten Orte in der Deutschschweiz waren zur selben Zeit Bad Ragaz im St. Galler Rheintal mit 19,3 Grad und Luzern mit 19,0 Grad.



Wegen der Hitze und der schon länger anhaltenden Trockenheit warnen bereits mehrere Kantone vor grosser oder erhöhter Waldbrandgefahr, darunter auch der Kanton Zürich.