Supermond am Mittwochabend über der Region

Am Mittwochabend schien der Mond für das menschliche Auge besonders gross und präsentierte sich als Supermond. Aufziehende Wolken am Abend haben den Blick auf das Naturschauspiel in weiten Teilen der Schweiz jedoch getrübt.

Der Mond befand sich laut SRF Meteo nur rund 357'000 Kilometer von der Erde entfernt. Dass der Erdtrabant grösser schien, habe allerdings kaum etwas mit der vergleichsweise geringen Distanz zu tun.