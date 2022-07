Zweiter Elefant stirbt an Herpes-Virus

Elefantenkuh Omysha war seit letzter Woche wegen des für Elefanten typischen Elefanten-Herpesvirus in intensiver Behandlung. Ihr wurden dabei antivirale Medikamente verabreicht und sie erhielt Blutplasmastransfusionen, also Antikörper eines anderen Elefanten.



Omysha sprach auf die Behandlung leider nicht an, wie der Zoo schreibt. Sie starb von Sonntag auf Montag an der «Elephant Endotheliotropic Herpes Virus Haemorrhagic Disease» (EEHV-HD). Die Krankheit löst innere Blutungen und Organversagen aus.