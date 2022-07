Pilze, die unbekannten Wesen

Es sind seltsame Gebilde, die auf Wiesen, in Wäldern und an zahlreichen anderen Orten gedeihen – Pilze. Neben Tieren und Pflanzen bilden sie das Reich der eukaryotischen Lebewesen, sind also Lebewesen, die einen echten Zellkern haben.

Pilze sind essbar – nicht alle, manche nur einmal –, gelten als vegan, können Geschmacksnerven reizen oder Halluzinationen herauskitzeln, Zehennägel oder Kellerwände verunstalten, sich durch Sporen oder durch Zellteilung vermehren.