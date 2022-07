Zürcher Förster verzeichnen Run auf Brennholz

Noch hat Martin Gross genug Holz. Gross ist Förster in Freienstein-Teufen und Präsident des Verbands Zürcher Forstpersonal. Aber er sorgt vor: Mehr als drei, vier Ster aufs Mal liefert er nur noch an Stammkundinnen und -kunden, die er kennt und von denen er weiss, dass sie ausschliesslich mit Holz heizen. So will er verhindern, dass ihm der Brennstoff ausgeht.