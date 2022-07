Wetziker Rapper EAZ stürmt die Charts

«Die beiden Musiker brechen alle Streamingrekorde – noch nie hat die Single eines Schweizer Acts in der ersten Woche so viele Streams generiert», heisst es in der Medienmitteilung. Bis Freitag habe der Track auf allen Plattformen weit über 500’000 Streams gezählt und sich somit die Nummer 1 der offiziellen Schweizer Hitparade gesichert.

Wegen Tiktok zum « plattformüberschneidenden Hit »

Auch auf Tiktok zeichne sich ein Rekordergebnis ab: «So sind bis heute bereits über 13'000 User Videos zum Track erstellt worden – so viele wie noch nie zu einem Mundartsong», so Universal Music. «Ein plattformüberschneidender Hit, wie es also scheint.» (jeh)

Die Kollabo-Single «Motivé» ist am 24.06. erschienen. Es ist die Vorabsingle vom gemeinsamen Album von EAZ und Xen, das dieses Jahr auf den Markt kommen wird.