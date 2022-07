«Als Längg-Sieger hat man früher etwas gegolten»

Eine kleine Wiese an der Kempt. Seit 1981 veranstaltet der Verein «Tschuttiwiese Illau» hier kurz vor den Sommerferien ein Grümpelturnier. In diesem Jahr konnte Marzell Kammerlander, Präsident des Vereins, ein Team um knapp 30 «Legenden» zusammenstellen, die schon in der Gründungszeit des Turniers auf der Wiese kickten.