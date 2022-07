Reto und Jairo Curau heiraten in der Kirche Maur

Als die beiden ihr Ja-Wort sprechen, scheint die Luft im kleinen Zimmer zu flimmern. Alle Anwesenden sind sichtlich angespannt – und auch Andrea Roggensinger zeigt sich gerührt.

«Wahnsinnig happy. Erleichtert! Gelöst!»

Reto Curao nach der Zivilstandesamtlichen Eheschliessung

Nach der Trauung erzählen die beiden, wie sie sich fühlen. Die erste Aufregung habe sich gelegt, doch jetzt seien sie schon etwas nervös vor der kirchlichen Zeremonie, sagt Reto Curao. Und weiter: «Ich bin wahnsinnig happy. Erleichtert! Gelöst!» Die Hochzeit in der Kirche werde so emotional, sagt er, und sein Ehemann fügt an: «Und romantisch!»

«Ihr beide wart schon vor 40 Jahren bereit, eure Ehe zu schliessen. Die Gesellschaft war es leider nicht.»

Pfarrerin der reformierten Kirche Maur

Am Nachmittag, um 15:00 Uhr, heiraten die beiden «richtig» in der reformierten Kirche Maur. Hinter der Pfarrerin stehen zwei Bäumchen, sie sind voller üppigen, rosaroten Blüten. Im Chor hängt ein Plexiglaskreuz in vibrierendem blau und violett, das sich im leichten Luftzug bewegt.