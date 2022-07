Heute heiraten Reto und Jairo Curau aus Maur, weil sie sich lieben – und weil sie es dürfen

«So nervös wie dieses Mal war ich noch nie.» Reto Curau telefoniert aus dem Auto. Es ist Donnerstag – der Tag vor seiner Hochzeit. Er ist auf dem Heimweg. Sein Lebenspartner, Jairo Curau, hat Mittagessen gekocht. Pasta und Salat.

Dann müssen sie die Getränke in die Kirche bringen, das Auto waschen und um 17 Uhr in die Gärtnerei, um den Blumenschmuck abzuholen. «Vor allem wegen der Kirche ist es dieses Mal etwas ganz was anderes: das Finale – der Höhepunkt.»

Reto und Jairo Curau sind eines der ersten gleichgeschlechtlichen Paare, das sich am 1. Juli 2022 das Ja-Wort gibt. Kurz nach 11 Uhr werden sie ihre eingetragene Partnerschaft auf dem Zivilstandsamt in Dübendorf zur Ehe umwandeln. Um 15 Uhr folgt dann die kirchliche Trauung in Maur. Züriost begleitet die beiden heute an diesem speziellen Tag.