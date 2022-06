Post ist in Bubikon ab 21. Juli im Volg integriert

Der Alltag ist heute digitaler, die klassische Postfiliale wird weniger genutzt. Das sei auch in Bubikon der Fall, wie die Post auf einem Flyer schreibt. Darum habe man eine neue Lösung gesucht und gefunden: Neu ist das Postangebot im Volg erhältlich – an der gleichen Adresse wie bisher.

Bereits im Herbst des letzten Jahres war klar, dass die Poststelle definitiv in den Volg integriert würde. Der Gemeinderat hatte dies zuvor noch versucht zu verhindern, doch die eidgenössische Postkommission Postcom stellte in einem Antwortschreiben an den Gemeinderat fest, dass keine stichhaltigen Argumente zum Erhalt der Poststelle vorlägen.

Fragestunde im Vorfeld

Ab dem 21. Juli wird der Betrieb der Post im Volg abgewickelt. Im Vorfeld informiert die Post am 14. Juli über das neue Angebot und beantwortet von 8 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr Fragen der Bevölkerung im bisherigen Kundenraum der Postfiliale.

Zum Angebot der Post im Bubiker Volg gehören unter anderem:

Versenden von Briefen und Paketen ins In- und Ausland

Verkauf von Briefmarken

Empfang von Paketen und Einschreiben

Bezahlen von Rechnungen

Bargeldbezug

Öffnungszeiten sind dieselben wie des Volg, Montag bis Samstag von 6.30 bis 19.30 Uhr. (erh)