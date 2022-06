Elefant Umesh in Zoo Zürich gestorben

Anfang Woche war bekannt geworden, dass der zweijährige Elefantenbulle Umesh im Zoo Zürich an einem für Elefanten typischen Herpesvirus erkrankt ist. Das Virus ist vor allem für Jungtiere gefährlich.

Nun teilt der Zoo Zürich mit, dass Umesh am Dienstag gestorben ist. Nach dem Start der Therapie mit antiviralen Medikamenten am Wochenende hätten die Blutwerte von Umesh keine Verbesserung gezeigt und sich weiter verschlechtert. Am Dienstagmorgen seien erste Symptome der Krankheit aufgetreten, worauf Umesh am Abend «plötzlich verstorben» sei.

In der Nacht auf Mittwoch sei der tote Umesh bei seiner Familie geblieben, teilt der Zoo Zürich mit. «So konnten die beiden Schwestern, Omysha (8) und Chandra (20), sowie Mutter Indi (36) Abschied nehmen.»