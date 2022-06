Ist die Bleiche-Bühne für Pepe Lienhard gross genug?

Seit über 50 Jahren ist Pepe Lienhard ein fester Bestandteil des Schweizer-Show-Business. Unvergessen sein Auftritt am ESC mit dem Titel «Swiss Lady» und der legendären Alphorn-Einlage. Jahrelang begleitete der Wahl-Thurgauer Udo Jürgens bei seinen Live-Konzerten.



Immer wieder stand er mit Weltstars wie Frank Sinatra, Whitney Houston oder Quincy Jones auf der Bühne. Sie alle schätzten sein Können und seine Professionalität.

Am Samstag gastiert der Bandleader mit seiner Big Band an den «Bleiche Sessions» in Wald.



Fünf Fragen an die Musik-Legende: