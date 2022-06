Globi sorgt für glückliche Kids in Uster

Am Wochenende hatte die Bäckerei Vuaillat zahlreiche Kinder in ihre Backstube in Uster geladen. Grund war die Neuerscheinung des Sachbuchs «Globi und die Mikroben».



Die Folge: Die Bäckerei wurde quasi von den jungen Besuchern «überrannt». «Es waren vermutlich weit über 500 Besucher», sagte Martin Mayer, Geschäftsführer der Bäckerei Vuaillat. Auch wegen der sommerlichen Hitze habe man eigentlich nicht mit so vielen Kindern gerechnet.



Die durften unter anderem Cupcakes und Guezlis verzieren sowie Zopftierli backen. Später dann kam auch noch Globi himself dazu und half kräftig mit. Krönender Abschluss für alle war dann das gemeinsame Schauen des Films, wie Globi bei Vuaillat alles über den Sauerteig erkundet.