Das Seenachtfest 2022 nimmt Formen an

Alle drei Jahre verwandelt sich das Seebecken am oberen Zürichsee in Rapperswil in ein riesiges Festareal. Pandemiebedingt liegt das letzte Seenachtfest inzwischen aber schon vier Jahre zurück. Umso grösser ist nun die Freude, dass die diesjährige Austragung vom Freitag 12. bis am Sonntag 14. August in schnellen Schritten näher rückt.

Inzwischen sind auch die Programmhighlights bekannt. Neben den beiden grossen Feuerwerkshows, werden die Flugstaffel Patrouille Suisse und der das Super Puma Display ihre Künste in der Luft zeigen. Nationale Acts wie Baba Shrimps, Caroline Chevin, Adrian Stern und die dreifache SMA-Gewinnerin Joya Marleen werden für die musikalischen Noten sorgen, während das Rahmenprogramm traditionell mit einer Chilbi, einem kulinarischen Angebot von lokalen Beizen und einem Kinderprogramm getragen wird.

Weitere Infos unter www.seenachtfest.ch