Die Idee stammt nicht von mir, ich gebe es gerne zu. Doch sie ist so faszinierend und einfach, dass sie in die Allgemeinheit überführt werden muss: der Bärentag. Seit ich von ihm weiss, geniesse ich ihn von Zeit zu Zeit als einzigartigen Ruhepunkt in der heutzutage immer fordernden Welt. E-Mails, Termine, Besprechungen, dazwischen Haushalt, Garten und dergleichen, da ist ein Bärentag besonders wichtig.

Sie ahnen es, was er ist: Wie ein Bär in seiner Höhle, verlebt man den Tag in den eigenen Wänden, wohlig, gemütlich, geniesserisch aufs Sofa gefläzt. Die Welt ist draussen und interessiert nicht. Man braucht sich nicht zu rasieren – als Mann –, Bären tun es auch nicht. Und sollte sich der Magen regen und nach Tranksame oder Essen gieren, so ist der Weg zum Kühlschrank die grösste Anstrengung.

Sollten Sie es nicht aushalten, die ganze Zeit nur dösend auf ihrer bequemsten Sitzgelegenheit zu verbringen, sei Ihnen der Gang zur TV-Fernbedienung, Stereoanlage oder zum Büchergestell gestattet.

Sie werden es erleben, Bärentage sind Balsam für gestresste Seelen und geplagte Körper. Zudem sind sie günstiger als jeder Aufenthalt in einer Wellnessanlage. Noch ein Tipp: schalten Sie ihr Handy aus, verzichten Sie auf das Checken ihres Posteingangs, öffnen Sie keiner an der Türe klingelnden Person.

Ein grosses Dankeschön und ein jubelndes Hoch auf den Erfinder dieses Tages. Und auf die namengebenden Tiere.

(Guy A. Lang)