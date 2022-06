Illnau-Effretikon macht diesen Wendeplatz zum Begegnungsort

Kinder und Jugendliche im Fokus – darauf setzt Illnau-Effretikon mit ihrer Quartierarbeit, die am 11. Juli erfolgreich startete. Mit dem Konzept will die Stadt ihre Freizeit-, Integrations- und Beratungsangebote weg aus dem Stadtzentrum und nah an den Menschen bringen. So schreibt sie es auf ihrer Website.

Für diese mo­bile Quartierarbeit im Gebiet der Weiherstrasse hat der Stadtrat am 25. März 2022 einen Kredit für die zweijährige Experimentphase gesprochen und die städtische Jugendarbeit mit der Ausarbeitung des Projektes beauftragt.

Das Projekt sei aber nicht mit Jugend­arbeit gleichzusetzen, schreibt die Stadt weiter. Vielmehr werde die bestehende Jugend- mit der Quartierarbeit ergänzt.

Ein Wendeplatz als Ort der Begegnung

Auf dem Wendeplatz bei der Weiherstrasse wurde also im Rahmen des ersten Anlasses am 11. Juni gekocht, gespielt, gegessen und sich ausgetauscht.