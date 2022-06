Diese vier Personen erhalten den Anerkennungspreis 2022

Dies ebnete ihm den Weg zu Teilnahme an der Internationalen Informatik-Olympiade, die von Singapur aus organisiert wurde, aber virtuell stattfand. Erfolge feierte er auch an der Zentraleuropäischen Informatik-Olympiade (CEOI). In diesem Jahr brillierte der Gymischüler erneut an der Schweizer Olympiade und sicherte sich den ersten Platz. Damit qualifizierte er sich für die beiden internationalen Anlässe in Kroatien und Indonesien. (erh)