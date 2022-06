Nun erfolgt die Baueingabe für «Bachtel 2025»

«Wir sind voll im Fahrplan», meint Martin Vögeli am Samstag an der Generalversammlung der Genossenschaft Bachtel-Kulm. Vögeli ist im Vorstand verantwortlich für die Liegenschaften und damit vor allem mit dem Grossvorhaben «Bachtel 2025» beschäftigt.

Bis in drei Jahren soll das Gasthaus Bachtel-Kulm für 5,8 Millionen Franken komplett saniert und äusserlich so gestaltet werden, wie es in den 1920er Jahren ausgesehen hatte.