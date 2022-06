Der hellste Supermond des Jahres

Am vollsten ist der erste Supermond des Jahres um 13:51 Uhr, zu sehen gibt es ihn aber erst am Abend. Eine wolkenlose Nacht verspricht eine gute Sicht auf das Naturspektakel. Der Himmelskörper ist lediglich 357’400 Kilometer von der Erde entfernt. Das sorgt dafür, dass der Mond bis zu 30 Prozent heller erscheint und 14 Prozent grösser.



Wer keine Zeit hat, um am Abend in den Nachthimmel zu schauen, muss nicht lange auf den nächsten Supermond warten. Am 13. Juli steht der Erdtrabant sogar einige Kilometer näher, was für das menschliche Auge jedoch keinen Unterschied macht.