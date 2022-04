Hinwiler sammelt mit Bild für die Ukraine

Eine weisse Taube breitet auf schwarzem Hintergrund ihre Flügel aus. Daneben leuchten in Blau und Gelb die Farben der ukrainischen Flagge. Das Bild des in Hinwil wohnhaften Roger Philipp soll Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und etwas Hoffnung in diesen düsteren Zeiten zum Ausdruck bringen. Ein Symbol für den Frieden.

Roger Philipp verabscheut Gewalt und Krieg. «Es leuchtet mir nicht ein, weshalb man sich wehmacht und sich gegenseitig Leid zufügt», sagt der 65-Jährige, der zwar schon seit seiner Kindheit malt, aber nach langen Jahren in der IT-Branche als Analytiker und Programmierer heute hauptsächlich als Schulbusfahrer tätig ist. Nun möchte er sich vermehrt seinem mit Leidenschaft betriebenen Hobby widmen.

Erlös wird gespendet

Mit dem Malen kann Philipp, der sich selbst als feinfühligen Menschen bezeichnet, die Geschehnisse in der Ukraine verarbeiten. Seine Idee, dieses Bild zur Unterstützung der Menschen aus und in der Ukraine zu verkaufen, entstand spontan. «Auch ein befreundetes Paar, das enge Beziehungen in die Ukraine hat, fand die Idee super», erzählt der Hinwiler.

So gelangte Roger Philipp an die Zürcher Oberland Medien AG, die die Idee ebenfalls sofort unterstützte. «Ich hoffe, dass jemandem das Bild gefällt und es einen Zustupf für einen guten Zweck gibt», zeigt sich Philipp zuversichtlich. Denn der Erlös aus der Aktion wird vollumfänglich der Caritas zugutekommen.

Das Malen dürfte im Leben von Roger Philipp künftig eine noch grössere Rolle spielen. Im kommenden Mai oder Juni möchte er seine Gemälde in Hinwil erstmals einer grösseren Öffentlichkeit präsentieren. Geplant ist eine Ausstellung an einem Wochenende. «Vielleicht sogar mit einer kleinen Vernissage», sagt der Maler.

Der Verkauf des Bilds findet über den ZO-Shop statt. Weitere Informationen finden Sie unter zo-shop.ch/kunsthandwerk.