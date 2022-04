An der Eröffnung zeigten sich nur die Plüschigel

Auch das unbeständige Wetter hielt die vielen Wissbegierigen nicht davon ab, die neue Igelstation im Tösspark in Kollbrunn am Samstag selbst einmal in Augenschein zu nehmen.

Das Interesse und der Andrang waren gross und der eigens für die Unterbringung der Igel eingerichtete Raum füllte sich bald. Broschüren, Plakate und die Igelexpertinnen gaben fleissig Auskunft zur neuen Station und dem Igel im Allgemeinen.