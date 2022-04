In Seegräben wird das neue Jahr im Frühling gefeiert

Mit viermonatiger Verspätung hat der traditionelle Neujahrsapéro in Seegräben doch noch stattfinden können. War die Verschiebung eine Konzession an Corona, war die Namensgebung des kleinen Festes eine an die Jahreszeit: Doch auch als «Frühlingsanlass» zog die Feier die Bevölkerung an. Ein knappes Zehntel der – per Ende 2021 – 1423 Einwohnerinnen und Einwohner kam am Sonntag, 10. April in der Turnhalle zum Anstossen zusammen.