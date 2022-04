Wenn der Gentleman die Lady zum Walzer auffordert

Die Viert- und Fünftklässler aus dem Schulhaus Risi sind am Donnerstagabend nicht wiederzuerkennen. T-Shirt und bequeme Hosen haben sie gegen Anzug und Abendkleid getauscht. Die Mädchen tragen alle ein rotes Haargummi in Form einer Blume, die Knaben eine rote Fliege.

Der Grund für diese Aufmachung: Der Abschlussball des Projekts «Dancing Classroom». Zu Deutsch: tanzendes Klassenzimmer.

«Innerhalb von zehn Wochen haben die Schülerinnen und Schüler neun verschiedene Paartänze gelernt», erklärt Stefania Forgione. Sie ist Tanzlehrerin beim Verein «Dancing Classroom» und hat dieses Jahr die Turbenthaler Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Mit Körperkontakt

Beim Projekt gehe es nicht primär darum, dass die Schülerinnen und Schüler zu perfekten Tänzern werden. Im Vordergrund stehe der Teamgeist und der gegenseitige Respekt.

«Jeder tanzt mit jedem, mit Körperkontakt», betont Forgione. «Beim Tanzen sind die Kinder schliesslich Ladys und Gentlemen.» So bezeichnet sie ihre jungen Tänzerinnen und Tänzer.

«Es gibt keine Regeln. Wer kein Hemd tragen will, nimmt halt ein weisses T-Shirt.»

Stefania Forgione, Tanzlehrerin bei «Dancing Classroom»

Um beim feierlichen Ball gut auszusehen, hat es einige Wochen vor dem grossen Tag einen sogenannten «Styling Day» gegeben. «Dann kommen die Kinder so angezogen in die Schule, wie am Abschlussabend», sagt die Tanzlehrerin.

Auch bei der Kleidung spielt der Teamgeist eine zentrale Rolle: «Es ist nicht das Ziel, dass Familien grosse Anschaffungen tätigen», erklärt Forgione. Man könne tauschen oder Dinge ausleihen. «Es gibt keine Regeln. Wer kein Hemd tragen will oder kann, nimmt halt ein weisses T-Shirt.»

Zum Tanz auffordern

Am Donnerstagabend dürfen die Schülerinnen und Schüler ihr Können schliesslich ihren Eltern, Geschwistern und Freunden zeigen. Wie bei einem Ball ziehen die Kinder schön gekleidet und Hand in Hand in die Turnhalle der Schule Risi ein.

Im Anschluss präsentieren sie die neun verschiedenen Tänze. Von Swing über Rumba und Tango bis zu Line Dance. Auch der Walzer darf nicht fehlen.

Nach jedem Tanz wird der Partner gewechselt. «Alle tanzen mit allen» lautet auch am Abschlussabend das Motto. Dazu gehört zudem, dass die Jungen die Mädchen jeweils auffordert.