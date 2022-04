Sturmtief fegt mit 90 km/h über die Region

«Äs chutet», twitterte Meteonews zu den ersten Nasim-Vorboten. Und SRF Meteo schrieb, dass das erste Sturmtief «für einen garstigen Donnerstag» sorge. Es regne verbreitet und dies teils stark. Dazu blase ein starker Wind mit Sturm- und Orkanböen in hohen Lagen.



Auf dem Säntis kam es gemäss den beiden Wetterdiensten mit 121 km/h zu ersten Orkanböen. Auch im Flachland meldeten sie «ordentliche Böen». Gemäss SRF Meteo gab es an exponierten Messstationen in Schaffhausen bis Donnerstagmittag schon 98 km/h und im Thurgau bis 84 km/h. «Und der Wind wird noch stärker.»